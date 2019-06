Dunaj, 16. junija - Slovenska odbojkarja na mivki Rok Možič in Rok Bračko sta osvojila naslov evropskih podprvakov do 18 let. V velikem finalu prvenstva v avstrijskem Badnu sta z 1:2 (20, -19, -12) klonila proti Nemcema Leonu Meierju in Luiju Wüstu.