V Šentjerneju izvolili romsko svetnico

Šentjernej, 16. junija - V Občini Šentjernej so danes naknadno volili manjkajočega romskega svetnika, ker v okviru lanskih rednih lokalnih volitev v predvidenem roku za to mesto ni bila vložena nobena popolna kandidatura. Po neuradnih podatkih posebne občinske komisije za volitve predstavnika romske skupnosti so za romsko svetnico izvolili Darko Brajdič.