Zagorelo v stolpnici na Fužinah

Ljubljana, 16. junija - Okoli 13.45 je zagorelo v stanovanju v eni od stolpnic na Preglovem trgu v ljubljanskih Fužinah. Posredovalo je več gasilskih vozil, policija in reševalci. Po podatkih Policijske uprave Ljubljana so požar že uspeli pogasiti. Iz bližnjih stanovanj so evakuirali okoli 20 stanovalcev, poškodovana pa naj bi bila ena oseba, so pojasnili na policiji.