Ljubljana, 16. junija - V Italiji in San Marinu se bo danes začelo evropsko nogometno prvenstvo do 21 let. Uvodni dan bosta na sporedu obračuna v skupini A, ob 18.30 se bosta v Reggio Emilii pomerili Poljska in Belgija, ob 21.00 pa v Bologni gostiteljica Italija in Španija.