Šarcu poslanska vprašanja tudi glede bančne kriminalitete, drugega tira in zasebnih šol

Ljubljana, 17. junija - S poslanskimi vprašanji vladi se bo danes začela junijska seja DZ. Premier Marjan Šarec bo odgovarjal na vprašanja glede prenosa primernih stanovanj in zemljišč z DUTB na stanovanjski sklad, v zvezi z bančno kriminaliteto, financiranjem drugega tira, ustavitvijo projekta HE Mokrice ter obravnavo staršev in otrok, vključenih v zasebne osnovne šole.