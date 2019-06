Almodovarju v Benetkah zlati lev za življenjsko delo

Benetke, 16. junija - Na 76. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah, ki bo potekal od 28. avgusta do 7. septembra, bodo zlatega leva za življenjsko delo podelili priznanemu režiserju Pedru Almodovarju. Organizatorji festivala so zapisali, da gre za "največjega in najbolj vplivnega španskega režiserja" po Luisu Bunuelu, je povzela francoska tiskovna agencija AFP.