Cohenova ljubezenska pisma na dražbi prodana za 876.000 dolarjev

London, 15. junija - Avkcijska hiša Christie's je na dražbi ponudila več ljubezenskih pisem, ki jih je legendarni glasbenik Leonard Cohen spisal svoji muzi Marianne Ihlen. Za pisma so na koncu iztržili 876.000 dolarjev, pri Christie's pa so zapisali, da so številni predmeti iz Cohenovega arhiva presegli pričakovano prodajno vrednost, piše britanski BBC.