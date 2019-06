Zaradi lepega vremena je pričakovati povečan promet v turistična središča

Ljubljana, 15. junija - Pred nami je nekaj najbolj toplih dni v letu, s temperaturami do 35 stopinj C, zato je danes pričakovati, da se bo povečal promet iz urbanih središč proti turističnim krajem. Zaradi del in povečanega prometa je pričakovati zastoje na gorenjski in štajerski avtocesti pred Ljubljano, so zapisali na prometno-informacijskem centru.