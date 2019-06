Zaradi prometne nesreče na Primorki večkilometrski zastoj

Ljubljana, 14. junija - Na primorski avtocesti med Uncem in Ravbarkomando proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče je več kot 12 kilometrski zastoj. Potovalni čas se podaljša za približno eno uro in 25 minut. Vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo z avtoceste med priključkoma Razdrto in Unec, svetujejo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste.