Kodeks za zmanjšanje plastičnih vrečk v mesecu dni z 21 podpisniki

Ljubljana, 16. junija - H kodeksu za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti je do sredine minulega tedna pristopilo 21 podjetij. Med večjimi trgovci so med drugim Hofer, Mercator, Spar in Engrotuš. "S trenutnim stanjem smo zadovoljni," so o odzivu družb za STA povedali na Trgovinski zbornici Slovenije (TZS).