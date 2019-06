Evropska sredstva za razvoj raziskovalne infrastrukture

Ljubljana, 14. junija - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitve o finančni podpori za tri projekte razvoja slovenske raziskovalne infrastrukture. S skupno 2,9 milijona evrov vredno podporo se bodo sodelujoči bistveno hitreje in intenzivneje vključevali v velike mednarodne projekte, so sporočili iz vladne službe.