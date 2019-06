Šarec: Pomembno je, da so po požaru v Fragmatu prebivalci na varnem

Cerknica, 14. junija - Premier Marjan Šarec, ki si je danes ogledal pogorišče obrata Fragmata v Podskrajniku pri Cerknici, je ocenil, da je najpomembnejše to, "da so prebivalci na varnem". Pohvalil je delo vseh služb, ki so hitro in učinkovito ukrotile in sanirale prve posledice požara.