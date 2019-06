Po prvih analizah voda in zrak zaradi požara v Fragmatu nista onesnažena

Cerknica, 14. junija - Na območju požara v podjetju Fragmat iz Podskrajnika so predstavniki Agencije RS za okolje (Arso), Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijaz) in Uprave za varno hrano že vzeli prve vzorce, da bodo analizirali morebitno onesnaženost okolja. Z meritvami snovi v vodi in v zraku so začeli danes, prve analize kažejo, da ni prišlo do onesnaženosti.