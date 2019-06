Laibach drevi na strehi zagrebškega Muzeja sodobne umetnosti

Zagreb, 15. junija - Glasbeno-umetniška skupina Laibach bo drevi nastopila na strehi Muzeja sodobne umetnosti (MSU) v Zagrebu v sklopu prireditve Poletje v MSU, temu pa bo prihodnjo soboto sledil še koncert ljubljanske art-dance klubske atrakcije Borghesia. Do srede julija se bodo na strehi muzeja zvrstili še nastopi zasedb The Strange, Letu štuke in Tram 11.