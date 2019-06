V Šanghaju mednarodna premiera filma Igor in Rosa v režiji Katje Colja

Šanghaj, 15. junija - V tekmovalnem programu mednarodnega filmskega festivala v Šanghaju bo danes mednarodno premiero doživela koprodukcija Igor in Rosa slovenske režiserke Katje Colja. V celovečercu v glavni vlogi igra Boris Cavazza, ob njem pa nastopata tudi Anita Kravos in Branko Đurić. V Šanghaju bo film na sporedu še 21. in 22. junija.