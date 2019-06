Na Vrhniki tradicionalni Argonavtski festival

Vrhnika, 14. junija - Z otvoritvenim koncertom dalmatinskih klap se na Vrhniki nocoj začenja tradicionalni že 27. Argonavtski festival. V desetih dneh se bo zvrstilo preko 60 dogodkov, za vse generacije in okuse. Odvijal se bo bogat program, od velikih in malih koncertov, do raznolikih predstav, plesa, otroških, športnih in kulinaričnih dogodkov.