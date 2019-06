Nesreča na štajerski avtocesti pri cestninski postaji Kompolje proti Ljubljani ovirala promet

Ljubljana, 14. junija - Na štajerski avtocesti za cestninsko postajo Kompolje v smeri Ljubljane se je okoli 6. ure zgodila prometna nesreča. V nesreči sta bila udeležena kombi in osebni avto. Do nesreče je prišlo, ker je voznica kombija zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčila v vozilo pred njo. V nesreči ni bil nihče poškodovan, so sporočili s policije.