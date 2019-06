Škofja Loka se s Historialom vrača v preteklosti

Škofja Loka, 22. junija - Letošnji Historial, ki bo danes Škofjo Loko popeljal nazaj v minule čase, bo zaznamovala dramska igra Romuald - loški kapucin. Tradicionalna zgodovinska etnološka prireditev bo obiskovalcem razkrila bogastvo dediščine, od tradicije rokodelskih mojstrov, prek grajske in ljudske kulinarike do srednjeveških balad in renesančnih plesnih korakov.