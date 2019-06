Na praznovanju dneva državnosti v Ottawi tudi predsednik kanadskega senata

Ottawa, 13. junija - Slovensko veleposlaništvo v Kanadi je v sredo v mestni hiši v Ottawi pripravilo praznovanje dneva državnosti, ki se ga je med drugimi udeležil predsednik kanadskega senata George Furey. Izpostavil je odlične odnose med Kanado in Slovenijo, ki temeljijo na skupnih vrednotah, kot so demokracija, človekove pravice in vladavina prava.