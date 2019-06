Veliki mojster malteškega viteškega reda začenja obisk v Sloveniji

Ljubljana, 14. junija - Na uradnem obisku v Sloveniji bo od danes do ponedeljka veliki mojster malteškega viteškega reda Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Sešel se bo s slovenskim državnim in cerkvenim vrhom ter se udeležil romanja bolnikov in invalidov. V ospredju obiska bo sodelovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.