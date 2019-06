Putin zaradi aretacije Golunova odpustil dva višja policista

Moskva, 13. junija - Ruski predsednik Vladimir Putin je zaradi aretacije preiskovalnega novinarja Ivana Golunova, ki so ga obtožili preprodaje drog in nato izpustili, danes odpustil vodjo policije zahodne Moskve generalmajorja Andreja Pučkova in vodjo moskovskega policijskega oddelka za nadzor nad prepovedanimi drogami generalmajorja Jurija Devijatkina.