Na Koroškem zaživel center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog

Slovenj Gradec, 13. junija - V okviru Zdravstvenega doma (ZD) Slovenj Gradec so danes tudi uradno odprli že nekaj časa delujoč Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, v okviru katerega delujeta ambulanta in mobilna enota. Novi center je predvsem pridobitev za tiste uporabnike, ki so do zdaj tovrstno pomoč iskali v Velenju in Mariboru.