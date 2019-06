Vasica Slap vabi na vinski festival

Ajdovščina, 14. junija - Vasica Slap v Vipavski dolini v soboto vabi na festival, na katerem se bosta prepletala vinska in kulinarična ponudba ter kultura. Že drevi, na predvečer festivala, pa bo v vasi potekal večer zborovskega petja s programom pesmi o vinu, druženju in tradiciji, so sporočili organizatorji.