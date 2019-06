Na Brniku vaja za primer letalske nesreče

Ljubljana, 12. junija - Na poligonu Fraportove letalske akademije na Brniku se je danes začela tridnevna vaja kriznega odzivanja v primeru letalske nesreče. Po scenariju vaje sta na vozni stezi trčila civilno letalo Airbus A320, ki prevaža pripadnike Slovenske vojske in partnerskih držav, in letališki avtobus, so sporočili z obrambnega ministrstva.