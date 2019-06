Predsednik Renaulta za "nov začetek" zavezništva z Nissanom

Pariz, 12. junija - Predsednik Renaulta Jean-Dominique Senard se je po napetostih, ki so se pojavile v zadnjih tednih, zavzel za "nov začetek" zavezništva z japonskima Nissanom in Mitsubishi Motors. Zavezništvo z avtomobilskima proizvajalcema je na današnji skupščini označil za "steber in motor razvoja", poročajo tuje tiskovne agencije.