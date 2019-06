V Zdravilišču Radenci odprli salon zdravja

Radenci, 12. junija - V Zdravilišču Radenci so po dobrih 40 letih obnovili pitno dvorano in danes uradno odprli salon zdravja oziroma zdravilišče v malem. Prostor je namenjen sprostitvi in dobremu počutju ob pitju mineralne vode iz tamkajšnjega najstarejšega vrelca, mineralni kopeli za roke in nasvetom zdravstvenih strokovnjakov.