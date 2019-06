Ljubljanska borza: Krka popestrila dogajanje

Ljubljana, 12. junija - Indeks SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes končal malenkost pod površjem, saj je izgubil 0,20 odstotka. Promet je dosegel 2,61 milijona evrov, največ ali 1,47 milijona evrov ga je odpadlo na delnice Krke. Njihov tečaj je obstal na izhodišču. Prometnejše so bile še delnice NLB in Triglava, ki so se podražile.