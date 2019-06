Mariborski Akvarij - terarij bi selili bližje Dravi

Maribor, 16. junija - Mariborski Akvarij - terarij ta mesec obeležuje 66 let delovanja, a njegovo trenutno stanje ni zavidanja vredno. Njegovi prostori v Mestnem parku že vrsto let kličejo po obnovi, rešitve pa še vedno ni na vidiku. Trenutna mestna oblast bi ga preselila na drugo lokacijo, bližje reki Dravi, a do uresničitve teh idej je še daleč.