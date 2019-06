Pivčeva pozvala k hitrejši sanaciji po napadu podlubnikov

Radovljica, 12. junija - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec si je danes ponovno ogledala stanje gozdov na zgornjem Gorenjskem zaradi obsežnega napada podlubnikov. Lastnike gozdov je pozvala k pravočasnem ukrepanju in sanaciji, hkrati pa je obljubila sistemske spremembe za zmanjšanje birokratskih ovir in skrajšanje postopkov.