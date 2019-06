Osrednja razstava leta v CD o povezanosti razvoja grške znanosti in tehnologije

Ljubljana, 12. junija - V Cankarjevem domu (CD) bodo drevi odprli osrednjo razstavo leta, posvečeno znanosti in tehnologiji antične Grčije. Predstavlja razvoj starogrške misli in iznajditeljstva z nizom znanstvenih in tehnoloških odkritij ter umetniških dosežkov. Kot pravi strokovni svetovalec razstave, arheolog Andrej Gaspari, je razstava namenjena radovednežem.