Portorož letos v pričakovanju tretje slovenske zmage

Ljubljana, 12. junija - Manj kot dva meseca je do začetka največjega teniškega dogodka v Sloveniji, zdaj že tradicionalnega, sedmega turnirja serije challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open. Prvi nosilec in glavni favorit za končno zmago bo Aljaž Bedene, ki lahko postane tretji Slovenec s portoroško lovoriko po Grega Žemlji leta 2013 in Blažu Kavčiču 2014.