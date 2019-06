V Hongkongu izbruhnili spopadi med protestniki in policijo

Hongkong, 12. junija - V Hongkongu, kjer potekajo protesti proti zakonu o izročanju osumljencev Kitajski, so izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. Policisti so s solzivcem in gumijevkami protestnikom preprečili vdor v tamkajšnji parlament. Na ulicah se je zbralo več deset tisoč ljudi, ki so jih oblasti pozvale, naj se razidejo.