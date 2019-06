Nagrade Sodobnosti za kratko zgodbo in esej za Cvetko Bevc, Jureta Vugo in Tino Vrščaj

Ljubljana, 12. junija - V Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana so v torek razglasili nagrade revije Sodobnost. Nagrado za najboljšo kratko zgodbo je prejela Cvetka Bevc, za esej pa so nagradili dva avtorja - Jureta Vugo in Tino Vrščaj. Podelili so tudi nagrado za spodbujanje veselja do branja, imenovano sončnica na rami, ki jo je prejela Savina Zwitter.