Newyorške borze končale malo pod izhodiščno vrednostjo

New York, 11. junija - Newyorške borze so današnje trgovanje po uvodnem dvigu zaključile malo pod izhodiščno vrednostjo. Trgovanje je spodbudila nedavna odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da ne uvede carin proti Mehiki, vlagatelje pa je zaradi Trumpovih izjav spet začela skrbeti trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.