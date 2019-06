Ljubljana, 11. junija - Svetovni nogometni prvaki Francozi so v četrtem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 tretjič zmagali, nocoj so bili boljši od Andore s 4:0. Nemčija se je znesla nad Estonijo, bilo je 8:0, derbi večera med Italijo ter Bosno in Hercegovino se je končal z 2:1.