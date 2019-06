HK Olimpija se bo do konca junija odločila o nastopanju v ligi Ebel ali AHL

Ljubljana, 11. junija - V hokejskem klubu Olimpija je danes potekala 17. skupščina, na kateri so se člani prišli do zaključka, da klub deluje pozitivno, odločili so, da bodo še naprej dali poudarek na delu z mlajšimi kategorijami in sestavi članske ekipe s slovenskimi igralci. Odločitev, v kateri ligi bodo igrali v sezoni 2019/20 bodo sprejeli najkasneje do konca junija.