Frankfurt/Pariz/London, 11. junija - Indeksi na evropskih borzah so se obarvali zeleno. Vlagatelji so osredotočeni na ključna izziva zadnjih mesecev, reševanje ameriškega trgovinskega spora s Kitajsko in ohlajanje svetovnega gospodarstva. Evro in cene nafte so šli malenkost navzgor.