Na cestah gneča in zastoji

Ljubljana, 11. junija - Del države so zajele močne nevihte z nalivi in točo, kar je najverjetneje razlog za nastanek zastojev. Na prometnoinformacijskem centru opozarjajo voznike, naj ne ustavljajo svojih vozil v predorih in pod nadvozi. Gneča in zastoji so na ljubljanskem avtocestnem obroču in štajerski avtocesti, zaradi prometne nesreče pa tudi na dolenjski avtocesti.