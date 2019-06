ZN tudi letos v globoki proračunski krizi

New York, 11. junija - Čeprav države članice ZN malce hitreje poravnavajo svoje obveznosti do rednega proračuna in proračuna za mirovne operacije, je svetovna organizacija v resni finančni krizi. Generalni sekretar Antonio Guterres opozarja, da so potrebne korenite spremembe, sicer ne bo rednih plač in plačil dobaviteljem.