Svet Levice v ponedeljek analiziral rezultat evropskih volitev

Ljubljana, 11. junija - Svet Levice je v ponedeljek opravil evalvacijo volitev v Evropski parlament, na katerih so ostali pred pragom Evropskega parlamenta. Analizirali so delovanje volilnega štaba in nastope v medijih, predvsem pa iskali napotke, kako na prihodnjih volitvah odpeljati bolje kot doslej, je danes pojasnil koordinator Levice in poslanec Luka Mesec.