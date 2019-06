Idrija, 11. junija - Policija je preklicala iskanje 50-letnega moškega, ki so ga z idrijskimi gasilci, tolminskimi gorskimi reševalci in vodniki enote reševalnih psov danes iskali na območju Idrije in okolice. Pogrešanega so danes popoldne našli mrtvega na območju Idrije. Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, sumljivih okoliščin za zdaj niso ugotovili.