Župani obalno-kraške regije oživljajo idejo o sodelovanju pri oskrbi s pitno vodo

Koper, 11. junija - Današnje koordinacije istrskih županov v Kopru so se udeležili tudi župani kraških občin. Slednji so, kot je v izjavi za medije pojasnil koprski župan Aleš Bržan, dali pobudo za iskanje skupne rešitve, po kateri bi na Krasu obnovili vodne vire, v Istri pa prišli do prepotrebnega dodatnega vira. Pri tem se nameravajo obrniti tudi na državo.