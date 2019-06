Julianne Moore in Patricii Clarkson kristalni globus v Karlovyh Varyh

Praga, 12. junija - Ameriški igralki Julianne Moore in Patricia Clarkson bosta na 54. mednarodnem filmskem festivalu Karlovy Vary, ki bo potekal med 28. junijem in 6. julijem, prejeli nagrado kristalni globus za izjemen prispevek k svetovni kinematografiji, so v torek v Pragi naznanili organizatorji.