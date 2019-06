Bogato poletno dogajanje v Slovenskih Konjicah

Slovenske Konjice, 11. junija - S sobotnim prvim glasbenim večerom v Žički kartuziji, na katerem se bo predstavila vokalistka Nina Strnad, se v Slovenskih Konjicah začenjajo dogodki v sklopu poletnega dogajanja, ki so ga poimenovali Nasmeh konjiških dni. Vse do 24. avgusta se bo nato v kartuziji kot v mestnem središču zvrstila vrsta glasbenih, kulturnih in športnih dogodkov.