V Galeriji Jakopič popotovanje skozi fotografski svet Luciena Herveja

Ljubljana, 11. junija - V Galeriji Jakopič bodo ob 19. uri odprli pregledno razstavo enega velikih fotografov 20. stoletja Luciena Herveja (1910-2007). Kot je povedala kustosinja Imola Gebauer, razstava sledi umetnikovi karieri od začetka in preko pomembnih tem, ki se jih je Herve dotaknil v svojem delu, obiskovalcu razpira njegovo strast do arhitekture in detajlov.