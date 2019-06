Sindikati uresničili grožnjo in vložili tožbe zoper avtobusna podjetja

Ljubljana, 11. junija - V Sindikatu delavcev prometa in zvez so uresničili grožnjo in v imenu delavcev vložili prve tožbe zoper avtobusna podjetja, so povedali za STA. Za to so se odločili, ker družbe voznikom avtobusov že od leta 2013 ne plačujejo več prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje in ker se na njihove pozive, naj to spremenijo, niso odzvale.