Kek z optimizmom v poletje, Stojanović z dvomi

Riga, 11. junija - Slovenska nogometna reprezentanca je drugi del kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 končala s porazom v Avstriji in zmago v Latviji ter ima po dveh remijih na prvih dveh tekmah skupno pet točk. Selektor Matjaž Kek to obdobje do sinočnje zmage s 5:0 opisuje kot težko, zanimivo in z optimistično noto.