Sparkasse v središču Ljubljane odprl t. i. bankarno

Ljubljana, 11. junija - Banka Sparkasse je danes v sodelovanju s kavarno Cacao v središču Ljubljane slovesno odprla t. i. bankarno, novo poslovno enoto Sparkasse Kavarna Evropa, ki je hkrati bančna poslovalnica in kavarna. Kot so dejali v banki, jih je pri tem vodil cilj, da bodo dosegljivi, prilagodljivi in strankam še bolj prijazni.