Umanotera s smernicami industriji za učinkovito rabo energije

Ljubljana, 11. junija - Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Umanotera je danes na največje porabnike energije v industriji naslovila smernice za učinkovito rabo energije. Slovenija namreč brez sodelovanja energetsko potratnih podjetij in ukrepov v industriji ne more doseči potrebnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, so opozorili.