Ekvadorci pričakali svojega kolesarskega junaka

Quito, 11. junija - Ekvadorski kolesar Richard Carapaz, zmagovalec letošnje dirke po Italiji, se je teden po zmagi na Giru vrnil v domovino. Na letališču v Quitu so drugega južnoameriškega zmagovalca italijanske pentlje pozdravili številni rojaki, med katerimi so bili tudi žena in njegova dva otroka. Večina navdušencev je nosila rožnata oblačila.